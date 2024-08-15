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اقتصاد

%7 زيادة بحركة الطيران الخاص في «دبي الجنوب»

توقعات بوصول عدد الرحلات الخاصة إلى 18 ألف رحلة بنهاية 2024 (من المصدر)
16 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن تحقيقه نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2024، حيث شهد تسجيل 8.472 رحلة بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ويأتي النمو في حركة الطيران الخاص هذا العام بعد تسجيل نتائج قياسيّة في 2023، حيث بلغ عدد رحلات الطائرات الخاصة نحو 16657 رحلة مع توقع وصول عدد الرحلات إلى 18 ألفاً بحلول نهاية عام 2024.
وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، في بيان صحفي صدر أمس، إنه من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع في هذه النتائج بفضل المشاريع الجديدة لحظائر الطائرات ومرافق الصيانة في دبي الجنوب، إضافة إلى احتضان المشروع لمعرض «ميبا» للطيران الخاص والمقرر إقامته في شهر ديسمبر 2024.
وأكّد التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.
الجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران، يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.
ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.

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