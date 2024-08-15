89.1 مليون درهم أرباح «أمانات» في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري وبلغت الأرباح الصافية للشركة 89.1 مليون درهم مقابل 96 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي أمس: إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 مدفوعةً بزيادة قدرها 18% في قطاع التعليم.

وارتفع صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 101 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، وبلغت الأرصدة النقدية 480 مليون درهم مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية النصف الأول من عام 2024.

ونمت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 433 مليون درهم مدفوعة بالأداء القوي لقطاع التعليم الذي ارتفع بنسبة 26%.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، أو ما يعادل 0.3 فلس للسهم الواحد، مما يعكس التزام أمانات بتعزيز القيمة لإستثمارات مساهميها.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: «حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في استراتيجيتها لخلق القيمة خلال النصف الأول من عام 2024، ولا سيما مع استمرار النمو القوي لمنصتنا التعليمية، حيث تتمتع منصتا الرعاية الصحية والتعليم بوضع جيد يؤهلهما للاستفادة من النمو القوي للطلب مدعوماً بأساسيات السوق والقطاع المواتية».

من جانبه قال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «حققت الشركة نتائج قوية في النصف الأول، بفضل الأداء القوي لمنصتنا التعليمية التي شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 26% لى أساس سنوي، مدعومةً بمعدلات التحاق قياسية إلى جانب انضمام أكثر من 3000 طالب ومستفيد خلال الفترة ولا نزال ملتزمين بحفز النمو في مجال الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد الأسرّة، علماً أن هناك ما يقارب 200 سرير قيد الإنشاء حالياً».