الصناديق والمحافظ الاستثمارية تقود أسواق الأسهم المحلية للارتفاع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت المحافظ والصناديق الاستثمارية أسواق الأسهم المحلية أمس للتماسك في المنطقة «الخضراء» من خلال ضخ نحو 50 مليون درهم سيولة جديدة في أسهم الشركات المدرجة بسوقي «أبوظبي» و«دبي»، ما مكن الموشرات للإغلاق على ارتفاع بنسبة تقارب 0.12% لكل منهما.

واستقطبت أسواق الأسهم بالدولة نحو 1.16 مليار درهم سيولة نقدية للتداولات خلال جلسات الأمس، وذلك في وقت استكملت فيه معظم الشركات المدرجة الافصاح عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2024، والتي جاءت معززة للثقة ومحفزة للاستثمار.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12% ليغلق أمس على مستوى 9237 نقطة بزيادة 11 نقطة تقريباً فوق مستوى إغلاقه أول أمس.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية في السوق 937 مليون درهم خلال الجلسة، تم تداولها من خلال 17.4 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة لتداول 225.4 مليون سهم.

وكانت محصلة التداول الإجمالية خلال الجلسة ارتفاع أسعار السوق لـ 30 شركة مقابل تراجع أسعار 32 شركة، فيما استقرت أسعار 51 شركة بدون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي بقيمة 3 مليارات درهم تقريباً لتصل 2.812 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس، مقارنة مع 2.809 تريليون درهم أول أمس.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في سوق أبوظبي خلال جلسة الأمس، بقيمة تداولات بلغت 183.5 مليون درهم وأغلق سهم الشركة منخفضاً بشكل طفيف بنسبة 0.02% عند مستوى 405.9 درهم للسهم تلاها التداولات على شركة أدنوك للحفر بقيمة 90 مليون درهم تقريباً، وأغلق سهم الشركة أيضاً على إنخفاض بنسبة 0.87% عند مستوى 4.57 درهم للسهم.

وجاء سهم ألفا ظبي بتداولات قيمتها 88 مليون درهم، وأغلق السهم مستقراً من دون تغيير مقارنة مع سعر إغلاقه أول أمس عند مستوى 12 درهماً للسهم.

تلاه التداولات على سهم أدنوك للتوزيع بقيمة 51 مليون درهم وأغلق سهم الشركة مرتفعاً بنسبة 2.36% عند مستوى 3.47 درهماً للسهم، وجاء سهم أدنوك للغاز بتداولات بلغت قيمتها 42 مليون درهم، وأغلق سهم الشركة على مستوى 3.22 درهماً مرتفعاً بنسبة 1.58%.

إلى ذلك شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية عودة النشاط للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على نحو 35% من إجمالي قيمة التداولات خلال الجلسة وسجلت محصلة تداولاتهم ضخ سيولة جديدة بلغت قيمتها الصافية 49 مليون درهم صافي شراء.

كما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المؤسسات والصناديق الاستثمارية ضخت أيضاً سيولة جديدة بقيمة 28 مليون درهم تقريباً، عبارة عن صافي شراء نتيجة للتداولات الإجمالية في الأسهم المدرجة.

من جهة أخرى، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 233 مليون درهم بتنفيذ 9 آلاف صفقة توزعت على 154 مليون سهم وأغلق المؤشر على 4219 نقطة بارتفاع وقدره 5.26 نقطة عن إغلاقه السابق تعادل زيادة بنسبة 0.13% تقريباً.

وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 20 شركة مقابل هبوط أسعار 22 شركة أخرى، وثبات أسعار 7 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية أول أمس.

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 63 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 67 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 16.6 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 18 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فبلغت قيمة مشترياتهم 12.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 14.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التطورات فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 91.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 100 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8.1 مليون درهم صافي بيع. وأما المؤسسات والمحافظ الاستثمارية فقد سجل نشاطها نحو 22 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة أمس في سوق دبي.