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اقتصاد

تفاهم بين «غرف دبي» و«بنك الصين» لدعم المستثمرين وزيادة التبادل التجاري

محمد راشد لوتاه وشينيوان بان خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
16 أغسطس 2024 00:56

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرف دبي أمس إبرامها مذكرة تفاهم مع بنك الصين - فرع دبي، بهدف توحيد الجهود لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين.
وقالت غرف دبي في بيان صحفي إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، فيما تسجل الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين نمواً مضطرداً، حيث تتزايد جاذبية دبي كوجهة مفضلة للأعمال والتوسع الإقليمي والعالمي بالنسبة للشركات الصينية المتخصصة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتشكل المذكرة، التي وقعها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وشينيوان بان، المدير العام لبنك الصين - فرع دبي في مقر غرف دبي، إطاراً للتعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخدمات بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتعزيز الدعم المتبادل للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات في دبي والصين بما ينعكس إيجاباً على نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.
ويأتي إبرام مذكرة التفاهم قبيل انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين 21 أغسطس الجاري.

غرف دبي
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محمد راشد لوتاه
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التبادل التجاري بين الإمارات والصين
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