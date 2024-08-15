«دبي المالي» يُوقّع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن لتعزيز آفاق التعاون

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنزن الصينية للأوراق المالية، في إطار الالتزام المشترك بين الطرفين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما واغتنام فرص التعاون والاستثمار عبر الحدود.

وقّع مذكرة التفاهم كل من تشين فنج، مدير إدارة التعاون الدولي في بورصة شنزن، وعفراء السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للإيداع التابعة لسوق دبي المالي، بهدف تعزيز الشراكات بين السوقين وتحفيز نموها في البلدين.

وحضر حفل التوقيع سعادة شا يان، رئيسة بورصة شنزن وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، و أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، سيركز التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة شنزن على التنظيم المشترك لمؤتمر المستثمرين الدولي والندوات ومبادرات البحث وبرامج التدريب الرامية إلى تطوير أسواق المال، وتمويل الشركات المدرجة في السوقين.

كما سيعمل الطرفان على استكشاف سبل التعاون في مجال الإدراج المزدوج، وصناديق التداول وفرص العرض المتبادل للمؤشرات ومنتجات الدخل الثابت، (شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة)، مما يعزز أنشطة السوق الثانوية لدى الجانبين.