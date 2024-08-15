«غرفة الشارقة» تؤكد التزامها بدعم جهود مجلس الأعمال والمهن الهندي

الشارقة (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بدعم مجلس الأعمال والمهن الهندي وتمكينه من تمثيل المستثمرين ومجتمع الأعمال الهندي بالشارقة أفضل تمثيل، وتعزيز جهوده في تحفيز بيئة الأعمال، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص الهندي والإماراتي، فضلاً عن تعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الغرفة على صعيد تعزيز مجالات التعاون بين الشارقة وجمهورية الهند ونقلها إلى آفاق أكثر توسعاً وشمولية لكافة القطاعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة احتفاء بإنجازات مجلس الأعمال والمهن الهندي الذي يعمل تحت مظلتها بالتزامن مع ذكرى استقلال جمهورية الهند الـ78، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، ولالو صامويل رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة وأعضاء وعضوات المجلس.

وفي كلمته الترحيبية خلال اللقاء هنأ عبدالله سلطان العويس أعضاء مجلس الأعمال والمهن الهندي بذكرى استقلال جمهورية الهند، وأكد أن غرفة الشارقة تدرك أهمية مجالس الأعمال، وتسعى إلى دعمها وتطويرها لزيادة أثرها وفاعليتها الاقتصادية ودورها الحيوي الذي تسهم من خلاله في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مجلس الأعمال والمهن الهندي من المجالس المهمة.