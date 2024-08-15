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«المالية» تحقق نتائج استثنائية في إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات

«المالية» تحقق نتائج استثنائية في إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات
16 أغسطس 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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حققت وزارة المالية نتائج استثنائية في مجال إسعاد المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين وصل إلى 96%، وارتفاع نسبة إنجاز طلبات المتعامل إلى 96%، في حين كانت النسبة المستهدفة لكلا المؤشرين 90%.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن مؤشرات أداء مركز الاتصال تجسد الجهود الحثيثة للوزارة في مجال إسعاد المتعاملين الذين يمثلون محور اهتمامها، وتحرص على تقديم الدعم الاستثنائي لهم، مشيراً إلى أن مركز الاتصال وقنوات إسعاد المتعاملين أدت دوراً محورياً في تحقيق هذه النتائج، وذلك من خلال توفير خدمات سريعة وفعالة، والرد على الاستفسارات بكفاءة عالية من خلال توفير قنوات تواصل مباشرة تتيح تقديم حلول مبتكرة لكافة الطلبات.
وأضاف: إن النتائج الاستثنائية التي حققها المركز تعود إلى الكفاءة العالية لفريق العمل، وتدريبهم المستمر على أحدث التقنيات، والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة. كما أن اعتماد المركز على أنظمة ذكية لتحليل البيانات وتوقع احتياجات المتعاملين، ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وستواصل الوزارة العمل على تطوير أداء قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال وإطلاق باقة جديدة من القنوات الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة متكاملة وفريدة للمتعاملين.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصول نسبة المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية إلى 87.9%، وعدم تجاوز نسبة المكالمات التي لم يتم الرد عليها إلى 2%، ومتوسط مدة المكالمات الواردة 4:30 دقيقة، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فبلغت (صفر) حيث كان الرد فورياً دون انتظار.
وتجاوز إجمالي عدد طلبات الدعم الواردة لقنوات إسعاد المتعاملين 35 ألف طلب كالتالي: 18257 مكالمة واردة، و10464 بريداً إلكترونياً، و1362 دردشة فورية، و6098 طلباً عبر نظام الخدمة الذاتية، و148 خدمة استفسارات.
وفي إطار سعيها لتعزيز التحول الرقمي في عملياتها، طورت وزارة المالية خلال العام الماضي استراتيجية لإدارة قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال، ونفذت مبادرات لهيكلية القنوات لرفع كفاءة العمليات، كما طورت شاشات ذكية عبر نظام بحيرة البيانات لتحليل بيانات المتعاملين والطلبات الواردة لضمان تقديم خدمات استباقية تنعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين.

إسعاد المتعاملين
الإمارات
يونس الخوري
وزارة المالية
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