117 مليار درهم أرباح 100 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لـ 100 شركة مساهمة (عامة وخاصة) وطنية، مدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنسبة 14.9% تعادل زيادة بقيمة 15.14 مليار درهم، لتبلغ 116.84 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، مقارنة مع 101.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بحسب البيانات التي رصدتها «الاتحاد» لغالبية الشركات التي أفصحت عن بياناتها حتى يوم أمس في سوقي «أبوظبي» و«دبي».

وتظهر البيانات أن 57 شركة وطنية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفصحت عن بياناتها استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 74.76 مليار درهم في النصف الأول من 2024 بزيادة قدرها 10.575 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 16.5% على أساس سنوي، مقارنة مع 64.185 مليار درهم حققتها في النصف الأول من 2023.

كما بلغت الأرباح الصافية الإجمالية المجمعة لـ 43 شركة وطنية مدرجة بسوق دبي المالي نحو 42.06 مليار درهم في النصف الأول من 2024 بزيادة قيمتها 4.545 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 12.1% على أساس سنوي، مقارنة مع 37.515 مليار درهم الأرباح الصافية التي حققتها الشركات ذاتها في النصف الأول من 2023.

ويشار إلى أن النتائج التي رصدتها «الاتحاد» تشمل الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوقي المال بالدولة، بعد اقتطاع الضرائب المستحقة، وباحتساب الأرباح الصافية التي حققتها الشركات من مصادر نشاطاتها الرئيسية وباستبعاد الصفقات أو الأرباح غير المتكررة.

وأسهمت نتائج الشركات المفصح عنها بدعم معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية حيث حققت القيمة السوقية الإجمالية مكاسب بلغت قيمتها 82 مليار درهم لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة، مستوى 3.558 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة مع 3.476 تريليون درهم بنهاية شهر يونيو 2024.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.07% خلال شهر يوليو 2024 واسترد المؤشر العام 278 نقطة خلال 23 جلسة عقدت للتداول الشهر الماضي في سوق العاصمة أبوظبي كما حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بلغت قيمتها 43 مليار درهم لتبلغ 2.84 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.

وتدفقت سيولة كبيرة للتداولات في سوق أبوظبي بلغت قيمتها ما يقارب 28 مليار درهم، خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يتجاوز قيمة التداولات في شهر يونيو الذي سبقه بأكثر من 47% حيث بلغت 19 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي حققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة بلغت 39 مليار درهم لتبلغ 718 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2024 مقارنة مع 679 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، فيما ارتفعت قيمة التداولات في السوق بقيمة 2.63 مليار درهم لتبلغ 9.03 مليار درهم بزيادة قيمتها 41% خلال الشهر، مقارنة مع شهر يونيو الذي سبقه حيث كانت قيمة التداولات 6.4 مليار درهم.

ويشار إلى أن نحو 30 شركة مساهمة أخرى مدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي» ما زالت لم تفصح عن بياناتها للربع الثاني من العام الجاري 2024، ووفقاً لأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الإمارات وأسواق الأسهم المحلية فإن الشركات المدرجة ملزمة بالإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثاني من العام، خلال فترة لا تتجاوز 15 أغسطس من العام نفسه.