16 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بنحو 16 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، بدعم من الاستثمار المؤسساتي، حيث ضخت الصناديق والمحافظ الاستثمارية ما يقارب 253 مليون درهم سيولة جديدة «صافي شراء» في الأسهم المدرجة في سوقي «أبوظبي» و«دبي». وتظهر البيانات أن السيولة الإجمالية للتداولات بلغت 5.81 مليار درهم خلال الأسبوع.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على مستوى 9286 نقطة قريباً من مستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع الأسبق المسجل عند مستوى 9305 بانخفاض نحو 19 نقطة تعادل تراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.2%. وشهد السوق إبرام نحو 92 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس الماضية، تم من خلالها تداول 1.177 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.73 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار السوق لـ 41 شركة مقابل تراجع أسعار 37 شركة فيما أغلقت 35 شركة على استقرار دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الأسبق.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم تقريباً لتصل إلى مستوى 2.821 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المستثمرين الأجانب سجلوا نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع، حيث استحوذوا على 35% من إجمالي قيمة التداول ما يعادل 1.66 مليار درهم، وكانت محصلة تداولاتهم ضخ سيولة جديدة في الأسهم المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي بما يقارب 81 مليون درهم صافي شراء.

و أظهرت بيانات تداولات المؤسسات والصناديق الاستثمارية أنها ضخت 144 مليون درهم جديدة، صافي شراء، في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي خلال الأسبوع، كما تشير البيانات أنها استحوذت على نحو 80% من قيمة التداول الإجمالية خلال الجلسات الخمس الماضية.

إلى ذلك ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 8 مليارات درهم خلال الأسبوع لتصل إلى 714 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق يوم أمس، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسيولة النقدية التي تدفقت للتداولات في السوق نحو 1.1 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وشهد السوق إبرام نحو 40 ألف صفقة خلال الجلسات لخمس الماضية تم من خلالها تداول 546 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4243 نقطة بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.1% مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم قد بلغت خلال الأسبوع نحو 504 ملايين درهم لتشكل ما يقارب من 46% من إجمالي قيمة المشتريات.

فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 508 ملايين درهم تشكل ما نسبته 47% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 4 ملايين درهم، صافي بيع.

وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 760 مليون درهم لتشكل ما نسبته 70% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال الفترة نفسها حوالي 651 مليون درهم لتشكل ما نسبته 60% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 109 ملايين درهم، صافي شراء.