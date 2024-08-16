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«غرفة عجمان» تطلق استراتيجيتها 2030-2024

«غرفة عجمان» تطلق استراتيجيتها 2030-2024
17 أغسطس 2024 00:54

عجمان (الاتحاد)

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أطلق المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، استراتيجية غرفة عجمان 2024 2030، تماشياً مع رؤية الإمارات 2031، ورؤية عجمان 2030 وأهدافها الاستراتيجية والمبادئ الثمانية التي ترتكز عليها، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي، المدير العام والمديرين التنفيذيين.
وقال المويجعي، إن استراتيجية الغرفة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار، ودعم الابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات، موضحاً أن الغرفة تؤكد دورها المحوري والمؤثر في تحقيق رؤية وأهداف الإمارة والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

غرفة عجمان
عجمان
الإمارات
عبدالله المويجعي
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