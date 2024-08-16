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«غرف دبي» تنظم منتدى أعمال في الصين 21 أغسطس

مبنى غرف دبي (من المصدر)
17 أغسطس 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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تنظم غرف دبي فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين يومي 21 - 22 أغسطس الجاري، بهدف استعراض أهم الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات المليارية «يونيكورن» والشركات الناشئة سريعة النمو من الصين إلى دبي.
وقالت غرف دبي في بيان صحفي أمس، إن المنتدى يأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية، بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين، بالإضافة إلى دعم المستثمرين والشركات الصينية، لعقد شراكات واعدة مع نظرائهم في الإمارة، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية.
وقال غافل فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميوريانت»: إن دبي تعتبر عاصمة المعارض في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الرئيسة في آسيا وأفريقيا، وهي الخيار الأفضل كمركز تجاري للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتيح موقعها الاستراتيجي للشركات الصينية فرصة مثالية للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف: نعتبر شراكتنا مع غرف دبي ضرورية لمساعدتنا على فهم توجهات السوق وديناميكيات التجارة المتغيرة.
بدوره قال الدكتور جوسونغ شيا، رئيس الأعمال الدولية في شركة «يونايتد إيميجينج هيلث كير» المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، إن بيئة الأعمال المواتية، والسياسات الاقتصادية الداعمة، إلى جانب كفاءة آليات التسجيل والترخيص في قطاع الرعاية الصحية، تأتي ضمن العوامل الرئيسة الجاذبة للشركات الصينية إلى الإمارة، وأدت هذه المقومات دوراً رئيساً في قرار إنشاء مقرنا الإقليمي في دبي.

غرف دبي
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الفرص الاستثمارية
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