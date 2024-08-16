10.4 مليون مسافر نقلتهم «الاتحاد للطيران» في 7 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت «الاتحاد للطيران» نحو 10.4 مليون مسافر، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر يوليو 2024.

وأوضحت الناقلة في تقريرها الشهري الصادر أمس، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر، خلال يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 33%، مقارنة بنحو 1.2 مليون مسافر في يوليو 2023.

وارتفع متوسط نسبة إشغال المقاعد من 88% في يوليو 2023، إلى 89% في يوليو الماضي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «حققنا نمواً قوياً في أعداد المسافرين، ما يعكس نمونا المستمر، كما عكس عامل الحمولة بنسبة 89% نجاحنا خلال فترة الذروة الصيفية، مع الزيادة المهمة في القدرة الاستيعابية منذ 2023».

وأشار إلى أن عدد الطائرات المشغّلة أصبح 93 طائرة في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 طائرة في يوليو 2023، مع إضافة 10 وجهات جديدة إلى الشبكة مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الاتحاد للطيران 8.7 مليون راكب، خلال النصف الأول من 2024، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أي أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط ​​مُعدَّل النمو الذي أعلنته «إياتا»، والبالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها.

وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85% في النصف الأول من عام 2024، وظلَّت هذه النسبة ثابتة، مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.