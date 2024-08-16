«نواتوم» تدخل سوق الخدمات البحرية المصرية

مدريد، القاهرة (الاتحاد)

أعلنت «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «سفينة لخدمات الشحن»، وهي مزود رائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع استكمال صفقة الاستحواذ، بحلول الربع الثالث من عام 2024.

ويعد الاستحواذ على «سفينة لخدمات الشحن» خطوة استراتيجية لشركة نواتوم للخدمات البحرية، في إطار استمرار توسع نطاق أعمالها على امتداد البحر المتوسط، والذي شمل مؤخراً إطلاق مكاتبها في تركيا، إلى جانب نموها في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل سوقاً رئيساً ترتكز عليه الاستراتيجية العالمية للشركة.

وتأتي الصفقة في ظل التواجد والحضور الواسعين لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، والذي تعزز مؤخراً بتوقيع اتفاقيات امتياز لإدارة وتشغيل محطات للسفن السياحية وسفن الدحرجة في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة.

وتستفيد «سفينة لخدمات الشحن» من الشبكة الدولية المترامية لشركة نواتوم، في توسيع شبكة متعامليها وجذب أعمال جديدة في قطاعات أعمال متعددة، ما سيمكنها من تعزيز حضورها على الصعيد المحلي.

وتعد «سفينة لخدمات الشحن» وكالة شحن بحري عريقة، وتعمل في ست مواقع استراتيجية، انطلاقاً من مقرها الرئيس في العاصمة المصرية القاهرة، ما يمكنها من تقديم خدمات الوكالة لما يصل إلى 15 ميناء مصرياً، وخدمات وكالات الخطوط الملاحية المنتظمة وغير المنتظمة، بالإضافة إلى خدمات النقل عبر قناة السويس.

وتمتلك «سفينة لخدمات الشحن» حصة سوقية كبيرة في الموانئ المصرية المطلة على كل من البحرين المتوسط والأحمر، بما في ذلك موانئ السخنة، والأدبية، ودمياط، وبورسعيد والإسكندرية.

وقال تيري جيدلو، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم للخدمات البحرية، نواتوم - القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: يأتي انضمام «شركة سفينة لخدمات الشحن» إلى أسرة «شركة نواتوم للخدمات اللوجستية»، تماشياً مع رؤيتنا لمواصلة النمو.

ومن الناحية التسويقية، سيتم تغيير العلامة التجارية لشركة «سفينة لخدمات الشحن»، لتعمل تحت مسمى «نواتوم للخدمات البحرية - مصر»، وسيحتفظ مؤسسو الشركة بحصة الأقلية، وسيواصلون دعم الشركة لمواصلة تحقيق النمو.