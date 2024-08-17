وجهات سياحية جديدة تتصدر الطلب على السفر خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

اتجهت بوصلة السفر خلال الموسم الصيفي الحالي إلى وجهات جديدة غير تقليدية، معظمها وجهات أطلقتها الناقلات الوطنية منذ بداية العام الجاري، وأخرى موسمية تم إطلاقها خصيصاً لتلبية الطلب عليها خلال الصيف.

وكشفت ناقلات وطنية لـ «الاتحاد»، عن أكثر الوجهات طلباً خلال الموسم الصيفي، منها وجهات أوروبية غير تقليدية كأرمينيا وأثينا وسوتشي في روسيا ووجهات جديدة في ماليزيا، والجزر السياحية كسانتوريني ووجهات أخري مثل باكو ولارناكا.

وبحسب طيران الإمارات، أشارت الناقلة إلى 15 وجهة سياحية الأكثر طلبا هي لندن وبانكوك وبوكيت وموسكو ومانيلا وباريس وامستردام، إضافة إلى بالي وأثينا وكيب تاون وسنغافورة وكلارك بالولايات المتحدة الأميركية وماليه وسيشل وموريشيوس.

أما فلاي دبي، فقد أكدت أن الوجهات الصيفية التي تم اطلاقها بدءاً من يونيو الماضي تشهد طلباً أكثر للسياحة مثل باتومي وكورفو وميكونوس وسانتوريني وسوتشي، إضافة إلى وجهتي المالديف وإسطنبول التي تشهد أكثر طلب، فضلاً عن الوجهات الجديدة التي تم إطلاقها العام الجاري مثل وجهتين في ماليزيا وهما بينانغ ولانكاوي. وأشارت العربية للطيران، إلى أن أكثر الوجهات طلباً في الصيف من مطار الشارقة الدولي كراكو في بولندا، ويريفان في أرمينيا، وأثينا في اليونان، وماليزيا، وبانكوك وبوكيت في تايلاند وإسطنبول وطرابزون في تركيا.

أما أكثر الوجهات طلباً بالنسبة لرحلات العربية للطيران «العربية للطيران أبوظبي» من مطار زايد الدولي، فهي صلالة في عُمان، وباكو في أذربيجان، وتيبليسي في جورجيا، وإسطنبول وطرابزون في تركيا.

أما ويز إير أبوظبي، فتسير إلى 30 وجهة حالياً، وأهم وجهاتها الصيفية هي أثينا ولارنكا وجزر المالديف والعقبة وصلالة وروما، فضلاً عن يريفان وباكو. وأشارت الناقلة في وقت سابق إلى أنه سيتم تشغيل ما يقارب 200 رحلة شهرياً، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

وتوقعت الاتحاد للطيران، أن يكون من أكثر المواسم ازدحاماً بالضيوف، حيث من المتوقع استقبال ما يقارب 5 ملايين ضيف في مطار زايد الدولي بين يونيو وسبتمبر، ومن الوجهات الأكثر طلباً خلال الموسم الصيفي لندن وبانكوك ونيويورك وعمّان ومانيلا والقاهرة، في وقت تم الإعلان عن إطلاق وجهات جديدة مثل جزيرتي سانتوريني وميكانوس في اليونان ونيس في فرنسا، إضافة إلى جيبور في الهند والقصيم في السعودية وبالي في إندونيسيا، حيث تعطي تلك الوجهات خيارات متنوعة لضيوفنا خلال الصيف. وأضافت الناقلات الوطنية أكثر من 30 وجهة إلى شبكتها منذ بداية العام لمواكبة الطلب على النقاط الجديدة، لا سيما الوجهات الصيفية مع بدء ذروة موسم السفر، مثل الجزر السياحية الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى وجهات جديدة فريدة.

ويأتي التوسع في الوجهات نتيجة لتسجيل نتائج قياسية إيجابية للناقلات الوطنية والمطارات خلال الفترة الماضية. فبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.