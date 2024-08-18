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اقتصاد

«غرف دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع "التعمير الصيني" لتعزيز التعاون المشترك

«غرف دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع "التعمير الصيني" لتعزيز التعاون المشترك
18 أغسطس 2024 14:18

دبي (الاتحاد)

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مشتركة، مع بنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، تستهدف الارتقاء بمجالات التعاون الاستثمارية، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الشركات الصينية الراغبة بالتوسع في سوق دبي.

 وقالت غرف دبي في بيان صحفي اليوم،:" إن المذكرة تهدف لتمكين الجانبين في مجال تبادل الخبرات، وتوفير الدعم للمستثمرين والشركات، مما يساهم في توسيع التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة للنمو في مختلف القطاعات، ودعم مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال على المستوى العالمي. وتأتي مذكرة التفاهم في ظل الأهمية المتزايدة للصين كمركز ثقل اقتصادي في العالم، حيث تتزامن هذه الخطوة مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، مما يسهم في دفع عجلة التعاون التجاري بين دبي والصين، ويعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للاستثمارات الصينية".

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وقّع مذكرة التفاهم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، و وي لو، مدير عام بنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، وذلك في مقر غرف دبي. 

وتفتح المذكرة آفاقاً جديدة للتعاون المتنوع بين الجانبين بما يساهم في تعزيز مصالح مجتمع الأعمال في دبي والصين، وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الشركات الصينية ومجتمع الأعمال في دبي. 

ويتزامن إبرام مذكرة التفاهم بين غرف دبي وبنك التعمير الصيني - فرع مركز دبي المالي العالمي، مع اقتراب انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود" بتاريخ 21 أغسطس الجاري، ويهدف المنتدى لاستقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعم الشركات الصينية للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي التي توفرها الإمارة.

 

غرفة دبي
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