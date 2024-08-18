«أجيال السياحة»...انطلاقة شباب الإمارات نحو المستقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

شغف بالسياحة.. طموح بلا حدود، وصف استحقه طلبة إماراتيون انضموا لبرنامج المخيم الصيفي - أجيال السياحة 2024، وهو مخيم صيفي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي سنوياً بهدف تزويد الطلبة المنضمين للبرنامج بالمهارات الرئيسية بقطاع الضيافة والسياحة والسفر.

واختتم البرنامج مؤخراً نسخته الـ11 بمشاركة 57 طالباً إماراتياً، ليكون الانطلاقة للمشاركين فيه لمستقبل عملي متميز في قطاع السياحة والضيافة بأبوظبي.

والتقت «الاتحاد» الطلبةَ المتميزين بالبرنامج خلال حفل تخرجهم الذي انعقد مؤخراً في جزيرة السعديات بأبوظبي، وتحدثوا عن سبب انضمامهم لهذا البرنامج والمهارات التي اكتسبوها من خلاله.

تقول اليازي المنصوري، خريجة برنامج «أجيال السياحة»، «البرنامج يعد فرصة للشباب والشابات ليتعلموا عن مستقبلهم وثقافتهم وقطاع السياحة والضيافة بأبوظبي».

وتضيف أنها انضمت للبرنامج بسبب شغفها بقطاع السياحة ورغبتها في اكتشاف الأماكن الجديدة والمعالم التراثية والسياحية بأبوظبي، مؤكدة أن برنامج أجيال السياحة أتاح للشباب فرصة تجربة العمل في القطاع السياحي والضيافة.

وتقول: «هذه التجربة عززت مهارات اجتماعية مختلفة مثل الصبر والتواصل مع الآخرين، مع أهمية أن يكون المواطنون في الواجهة عند استقبال السياح وينقلوا ثقافة الإمارات وتراثها».

أما علي الجابري، خريج برنامج أجيال السياحة، فقد أكد أن أهمية برنامج أجيال السياحة تأتي في إطار تعزيز وعي الشباب بدور قطاع السياحة والضيافة، ويحث الأجيال القادمة على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يشهد نمواً مستمراً واهتماماً من الدولة.

وأضاف: «تعلمت الكثير من المهارات مثل مهارات التواصل والمثابرة والعمل في قطاع الضيافة والسياحة، إضافة إلى التعرف بشكل أكبر على معالم أبوظبي السياحية والثقافية والتراثية».

بدورها، قالت العنود الحوسني: «تعلمت الكثير خلال مشاركتي في البرنامج عن قطاع السياحة والضيافة والثقافة، واكتشفت مهارات كثيرة ألهمتني في التعمق أكثر في هذا المجال الحيوي والهام».

وأكدت الحوسني أن المشاركة في برنامج أجيال السياحة تعد انطلاقة جديدة في مجال الثقافة والسياحة في المستقبل القريب.

وانطلق برنامج أجيال السياحة، المخيم الصيفي بنسخته الحادية عشرة خلال الموسم الصيفي، والذي زود الطلاب الإماراتيين المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى التجارية القيمة في قطاع السياحة والضيافة أبوظبي.

وشمل المخيم الصيفي مجموعة متنوعة من فرص التعلم للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، بما في ذلك الأنشطة القائمة على التعلم النظري، مع الرحلات الميدانية الشاملة، والتدريب العملي في أفضل الفنادق بالإمارة.

فرص عمل

تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، فقد أتاحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عبر برنامج «المخيم الصيفي – أجيال السياحة»، الفرصة للشباب الإماراتيين المهتمين باستكشاف قطاعي السياحة والضيافة في الإمارة الفرصة للتعرف على أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية. كما يقدم البرنامج للمشاركين فرصة العمل في أحد أفضل الفنادق في الإمارة، ليكتشفوا كافة الجوانب المختلفة للعمل في القطاع السياحي، وكيف يساهم في نمو وتطور اقتصاد الإمارة.

ويحصل الشباب المشاركون في نهاية البرنامج على كافة المعلومات والخبرات اللازمة للعمل في قطاعي السياحة والثقافة وفهم دورهما المهم في تحقيق طموحات إمارة أبوظبي الاستراتيجية.

ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة المخصصة لتعزيز العمل الجماعي وتنمية المهارات العملية بين المشاركين. وورش عمل تركز على مواضيع مثل دعم العملاء، وتقدم معلومات قيّمة لتساعدهم في تقديم خدمة استثنائية، ولزيادة فهم الشباب للقطاع، ويتم تنظيم رحلات ميدانية تعليمية إلى أبرز معالم ومناطق الجذب السياحي.