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552 مليار درهم الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك

552 مليار درهم الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية في البنوك
19 أغسطس 2024 01:01

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفع الرصيد الإجمالي للودائع الخاصة بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 95.8 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 21% خلال عام، ليبلغ 552.2 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 456.4 مليار درهم بنهاية مايو 2023، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأفادت البيانات بأن الارتفاع في رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية جاء متزامناً مع ارتفاع كبير في رصيد الودائع الخاصة بالدرهم الإماراتي التي زادت 131.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلة نمواً بنسبة 22% لتبلغ 728.8 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 597.5 مليار درهم بنهاية مايو 2023.
ويعد ارتفاع رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية، مؤشراً مهماً على الثقة الكبيرة بالعملة الوطنية واستقرار السياسة النقدية للدولة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة سواء في قطاعات الاستثمار البديلة أو في أسواق الأسهم والسلع.
كما أظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في رصيد الودائع بالعملات الأجنبية جاء نتيجة تدفق سيولة واستثمارات أجنبية من الخارج للسوق المحلية، إضافة لنمو كبير في قيمة التجارة الخارجية للدولة التي تجاوزت قيمتها 4.45 تريليون درهم في عام 2023.
ووفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات 30.7 مليار دولار أميركي (نحو 112.6 مليار درهم) مقابل 22.74 مليار دولار (نحو 83.5 مليار درهم) في العام 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35% لتحتل المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في 2023.
ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية لدى البنوك بالدولة مؤشراً مهما على زيادة ثقة المستثمرين والعملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي وقوة الاقتصاد الوطني واستقراره.
السيولة المحلية
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن السيولة المحلية الخاصة زادت بقيمة 226 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 21.5 %خلال عام لتصل إلى 1.28 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 1.054 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.
كما ارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بقيمة 357 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 15.7 %خلال نفس فترة المقارنة لتصل إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 2.273 تريليون درهم بنهاية مايو 2023.

البنوك
العملات الأجنبية
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
الودائع
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