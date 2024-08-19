الذهب يتماسك قرب مستوى قياسي مرتفع

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2501.19 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2540 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 953.06 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 943.46 دولار للأوقية.



