توقعات بنمو سياحة الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول 2027

توقعتُ منصةُ الأبحاثِ العالميةُ "كين ريسيرش"، أن يصلَ نمو صناعةِ سياحةِ الترفيه في الإمارات إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلكَ مع تـنامِي الطلبِ على الأماكنِ السياحيةِ الشهيرةِ في الدولة.

ارتفعت حصة إنفاق الزوار على السياحة الترفيهية في الإمارات إلى 83.1 بالمئة في العام الماضي مقارنة بنحو 79.3 بالمئة في 2019 قبل جائحة كورونا، وذلك مقابل حصة سياحة الأعمال البالغة 16.9 بالمئة في 2023، وفقا لإحصاءات مجلس السفر والسياحة العالمي .

واصبحت أبوظبي أحد أهم مناطق الجذب الترفيهي في المنطقة بعد إضافة العديد من المدن والمرافق الترفيهية العالمية، مثل "وارنر براذرز"، و"سي وورلد"، و"ياس ووتروورلد" مع توفيرها مجموعة متكاملة من التجارب السياحية الترفيهية، بما يعزز مكانة الإمارة كأحد أبرز الوجهات الترفيهية التي تقصدها آلاف الوفود والأفواج السياحية على مدار العام.

من جهتها، تحتل مدينة دبي مكانة عالمية في مجال صناعة المدن الترفيهية، حيث تستقطب ملايين الزوار سنويا، فهي وجهة مفضلة للسياح الباحثين عن مستويات سياحية متميزة مثل القرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس ودبي مول وعين دبي وتخطط شركة دبي القابضة للترفيه، لإضافة وجهات ومنتجات ترفيهية جديدة، تثري المشهد الترفيهي في الإمارة خلال المرحلة المقبلة.

أما الشارقة فتعد موطنا ومركزاً ترفيهياً من خلال أنشطة الواجهات المائية العديدة وفعاليات الترفيه المنتشرة عبر الإمارة، بما في ذلك جزيرة النور الوجهة الترفيهية العائلية، التي تتوسّطها المياه الزرقاء، وتغطيها المسطحات الخضراء.

وتتنوع الوجهات الترفيهية في إمارة عجمان لاستقطاب كافة أفراد الأسرة ومن ضمنها "حديقة الحيوانات القزمة" و"ماجيك بلانيت" " و"فيستفال لاند" التي تناسب كافة الأعمار وتوفر تجارب مختلفة مليئة بالمرح.

بدورها، توفر إمارة رأس الخيمة مجموعة واسعة من الأنشطة والفرص الترفيهية، بدايةً من تجربة الغولف الاستثنائية والمخيمات الصحراوية الأصيلة ووصولاً إلى المغامرات الجبلية، بما في ذلك أطول مسار انزلاقي عالمياً.

وفي إمارة الفجيرة، تستقطب الوجهات الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار والسياح في ظل ما توفره من تجارب فريدة ومتنوعة، مع تميزها بطبيعة ساحرة في ظل وجود سلسلة جبلية جميلة وشواطئ رائعة على خليج عمان، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من معالم تاريخية وتراث ثقافي عريق.

التنوع السياحي الذي تتميز به إمارات الدولة جعلها مقصدا عالميا تجد فيها جميع أنواع السياحة ليحصل السياح على تجربة سياحية شاملة ومتكاملة.