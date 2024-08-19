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اقتصاد

«ويتيكس» يعزز مكانة دبي منصة عالمية للمعارض والمؤتمرات

«ويتيكس» يعزز مكانة دبي منصة عالمية للمعارض والمؤتمرات
19 أغسطس 2024 13:29


دبي (الاتحاد)
 أصبح معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منصة عالمية للمعارض والمنتديات الإقليمية والعالمية، الباحثة عن عارضين وشركاء جدد، والراغبة في إثراء قاعدة عملائها في المنطقة وحول العالم، وتوسيع آفاق النمو.

وقالت هيئة كهرباء ومياه دبي، في بيان صحفي اليوم، إن «ويتيكس» يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، وعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يشكل المعرض زخماً رئيساً لإبراز ريادة دبي العالمية في قطاع المعارض، وتسليط المزيد من الضوء على الانفتاح الثقافي والتجاري والاستثماري في دبي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومراكزها الدولية المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 'ويتيكس': «لطالما أدى المعرض دوراً أساسياً في رفد مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، من خلال دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة وإمارة دبي، وترسيخ مكانة الدولة كعاصمة دولية لقطاع الفعاليات المتخصصة».
وأضاف أن استقطاب 'ويتيكس' للمعارض والمنتديات والمؤتمرات، والشركات المتخصصة في خدمات المعارض، يؤكد الأهمية المتزايدة للمعرض، حيث يجمع تحت سقفه آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص لعرض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة، ومنصة مثالية للمستثمرين وصنّاع القرار لإبرام الصفقات وبناء الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب، مما يجعله ملتقى سنوي للراغبين في أن يكونوا جزءاً أساسياً من صناعة وبناء المستقبل المستدام وتعزيز جاهزيتهم للقطاعات المستقبلية.
من جانبه قال دايفيد وانج رئيس مجلس إدارة مجموعة 'إم آي إي'، إن معرض ويتيكس 2024، يشهد أكبر مشاركة للصين في هذا الحدث على الإطلاق، إذ يشغل الجناح الصيني مساحة كبيرة من أرض المعرض تصل إلى 2000 متر مربع، ويؤكد هذا التواجد القوي للشركات الصينية التزامها بتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط.
من جهته، قال تشارلز مينغ من 'منتدى آي بي آر'، إن المعرض يشكل منصة عالمية مثالية لرفع مستوى الوعي والتعريف بأحدث التقنيات والمنتجات، وتوطيد أواصر التواصل مع المشترين المحتملين، وتحديد توجهات القطاع، متوقعاً مشاركة واسعة وفاعلة من الشركات الكورية المتخصصة في مجالات الطاقة والبيئة والمشاريع في الدورة القادمة للمعرض.

ويتيكس
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