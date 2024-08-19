الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للسلع المتعددة» يختتم جولته الترويجية بالولايات المتحدة

«دبي للسلع المتعددة» يختتم جولته الترويجية بالولايات المتحدة
20 أغسطس 2024 01:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
هاريس تشكر بايدن على "قيادته التاريخية"

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، اختتام النسخة الثانية من جولته الترويجية في الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الجاري.
وقال المركز، في بيان صحفي، إن الجولة الترويجية أقيمت في مدينتي سان فرانسيسكو في كاليفورنيا ودنفر في كولورادو، وجاءت تماشياً مع مساعي المركز لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن قطاعات اقتصادية رئيسية. وأطلع مركز دبي للسلع المتعددة كبار المسؤولين التنفيذيين الأميركيين على بيئة الأعمال الداعمة والمتميزة في دبي، بما في ذلك البنية التحتية المتطوّرة العالمية وفرص النمو المتنوعة المتاحة للشركات الأميركية في دبي، وذلك انسجاماً مع جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
ويضم المركز حالياً نحو 700 شركة أميركية، أي ما يمثّل أكثر من 45 في المائة من إجمالي 1500 شركة أميركية تباشر أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للشركات الأميركية في المنطقة لسنوات عديدة»، مشيراً إلى أن المستويات القياسية للتدفقات التجارية والاستثمارية التي حققناها خلال العام الماضي تشهد على هذه المكانة التي تحظى بها الإمارة، كما تعكس جاذبيتها المستمرة أمام الشركات الأميركية، مدعومةً بعدة مقومات رئيسية مثل حجم سوقنا المحلي، وبنيتنا التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتنا التجارية، فضلاً عن المناخ الملائم للأعمال والشركات.
وأوضح أن المنطقة الحرة التابعة للمركز حالياً تضم نحو 700 شركة أميركية، ما يمثّل تقريباً نصف عدد الشركات الأميركية التي تباشر أعمالها في الدولة، لافتاً إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مستقبلاً من خلال توسيع نطاق منظومات أعمالنا، والاستفادة من الإمكانات في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة.
وتلعب سلسلة الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة، تحت عنوان «وجد من أجل التجارة»، دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
يذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة 15 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي، كما يبلغ إجمالي عدد الشركات المُسجلة في المركز أكثر من 24 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

دبي للسلع
دبي
مركز دبي للسلع المتعددة
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©