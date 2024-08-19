1.9 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية 1.87 مليار درهم سيولة نقدية خلال تداولات أمس، كما شهدت الأسواق تدفق استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها نحو 74 مليون درهم صافي شراء في السوقين.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9305 نقطة، وشهدت الجلسة ارتفاع قيمة التداول فوق مستوى المعدلات اليومية لقيمة التداول المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين، لتبلغ 1.7 مليار درهم، بدعم من 6 صفقات كبيرة أبرمت على أسهم شركة أيبيكس للاستثمار تم من خلالها تداول 447.3 مليون سهم بقيمة 751.5 مليون درهم.

وشهدت جلسة التداول إبرام أكثر من 18 ألف صفقة تم من خلالها تداول 666 مليون سهم، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار الإغلاق لـ 37 شركة مقابل إغلاق 26 شركة على انخفاض، فيما استقرت أسعار 50 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة يوم الجمعة الماضي.

وبلغت القيمة السوقية 2.817 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.

وتظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب ليوم أمس سجلت صافي شراء بقيمة 65 مليون درهم، فيما استحوذ الأجانب على 18% من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة.

إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 167 مليون درهم بتنفيذ 7028 صفقـة توزعت عـلى 80 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4238 نقطة بانخفاض قدره 5.6 نقطة عن إغلاقه السابق، ما يعادل 0.13%، فيما شهد التداول ارتفاع 20 شركة وهبوط 15 شركة وثبات أسعار 13 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة أمس، نحو 41 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 43 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 15 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 6 ملايين درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 11.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 9 ملايين درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس نحو 67.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.5% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 58.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 9.1 مليون درهم كصافي شراء.