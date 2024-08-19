14.4 مليار درهم صافي أرباح 10 شركات عقارية مدرجة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لـ 10 شركات تطوير عقاري وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، أفصحت عن بياناتها حتى يوم أمس، بنسبة 31.2% لتبلغ 14.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 3.4 مليار درهم، مقارنة مع 10.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وكشفت البيانات المجمعة التي رصدتها «الاتحاد» لشركات التطوير العقاري الوطنية العشر المدرجة وهي «إعمار العقارية»، «الدار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «رأس الخيمة العقارية»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية»، «ديار»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، أن إجمالي إيراداتها ارتفع بنسبة 38.6%، ما يعادل زيادة بقيمة 9.8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، ليبلغ 35.4 مليار درهم مقارنة مع 25.5 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وزادت حقوق المساهمين الإجمالية للشركات العشر بقيمة 4.3 مليار درهم، ما يعادل نمواً بنسبة 2.44% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024، لتبلغ 179.3 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 175 مليار درهم في بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العشر بقيمة 17.1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 318.6 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 301.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وتظهر البيانات أن خمس شركات تطوير عقاري مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي «الدار العقارية»، «رأس الخيمة العقارية»، «إشراق»، «منازل» و«مجموعة أرام»، استطاعت تحقيق زيادة في أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 1.27 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 59.3%، لتبلغ 3.4 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 2.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 4.7 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 68.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 11.6 مليار درهم مقارنة مع 6.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات الخمس في سوق أبوظبي بقيمة 4.3 مليار درهم، لتبلغ 91.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بنمو 49.4% مقارنة مع قيمتها البالغة 87.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.

كما زادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 2.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.8% خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 لتبلغ 49.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 47.6 مليار درهم بنهاية عام 2023.

من جهة أخرى، ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية للشركات الخمس المدرجة بسوق دبي المالي وهي «إعمار العقارية»، «إعمار للتطوير»، «تيكوم»، «الاتحاد العقارية» و«ديار» بقيمة 2.2 مليار درهم ما يعادل نمواً بنسبة 24.4%، لتبلغ 11 مليار درهم في النصف الأول من 2024 مقارنة مع 8.9 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وزادت الإيرادات الإجمالية للشركات الخمس بقيمة 5.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 27.6%، لتبلغ 23.8 مليار درهم مقارنة مع 18.7 مليار درهم في النصف الأول من 2023.

وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات العقارية الخمس بسوق دبي المالي بقيمة 12.8 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6%، لتصل إلي 227.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 214.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وزادت حقوق المساهمين فيها بقيمة 1.96 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 1.5%، لتصل إلى 129.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 مقارنة مع 127.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.