الذهب يتماسك فوق 2500 دولار

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2505.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2543.90 دولار.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.



وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.39 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.25 دولار.



