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اقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر

عملات من فئة الدولار
20 أغسطس 2024 10:44

استقر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم الثلاثاء وسط رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.
ورفع ضعف العملة الأميركية اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في شهر. كما سجل مؤشر عملات الأسواق الناشئة مستوى مرتفعا قياسيا.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 101.95 نقطة في أحدث التعاملات بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير عند 101.82 اليوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة في أغسطس ويتجه للانخفاض للشهر الثاني على التوالي.
ورفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوى لهما في شهر. فسجل الدولار الأسترالي 0.6719 دولار في أحدث التعاملات. وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.61205 دولار.
وانخفض الين الياباني قليلا إلى 146.98 مقابل الدولار ليبقى قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا الذي لامسه في الجلسة السابقة ولكن لا يزال بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 الذي بلغه في بداية أغسطس.

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المصدر: وكالات
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الدولار
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