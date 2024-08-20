فنادق أبوظبي تستقبل 2.4 مليون نزيل في 5 أشهر

استقبلت فنادق أبوظبي 2.411 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفق بيانات حديثة صادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استنادا إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن عدد نزلاء الفنادق توزع بواقع 498.7 ألف نزيل في يناير، و507.4 ألف نزيل في فبراير، و433.7 ألف نزيل في مارس، و500.08 ألف نزيل في أبريل، و471.8 ألف نزيل في مايو الماضي.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الفندقية ارتفعت إلى 3.18 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 629.7 مليون درهم في يناير، و717.1 مليون درهم في فبراير، و608 ملايين في مارس، و660.3 مليون في ابريل، و566.5 مليون درهم في مايو الماضي.

واستحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 2.179 مليون نزيل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق العين نحو 169 ألف نزيل، ووصل عدد نزلاء فنادق الظفرة لنحو 64 ألف نزيل فندقي.

وذكرت بيانات مركز إحصاء أبوظبي أن معدل الإشغال في فنادق العاصمة بلغ 77% خلال مايو الماضي، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2.7 ليلة، فيما بلغت إيرادات المنشآت الفندقية نحو 567 مليون درهم خلال مايو الماضي موزعة بواقع 329 مليون درهم إيرادات الغرف، و163 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و74 مليون درهم إيرادات أخرى.

وبحسب البيانات، وصل عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي لنحو 169 منشأة مع نهاية شهر مايو الماضي توفر 34 ألفا و79 غرفة، وتشمل 126 فندقا يوفر 28.6 ألف غرفة، و43 منشأة للشقق الفندقية توفر 5476 غرفة.

ويواصل القطاع الفندقي في أبوظبي تحقيق أداء استثنائيا ونقلة نوعية على مستوى الأرقام والنتائج، التي تؤكد جاذبية القطاع السياحي في الإمارة، بما يرسخ مكانة العاصمة كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نموا في حركة النشاط السياحي.