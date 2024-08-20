«الإمارات للتنمية» يطلق معسكراً تدريبياً لتعزيز قدرات شباب الإمارات

دبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الإمارات للتنمية، معسكراً تدريبياً في ريادة الأعمال للطلاب الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، ويهدف إلى تمكينهم من دخول عالم ريادة الأعمال في القطاعات الخمسة الأساسية التي يدعمها المصرف.تُجسد هذه المبادرة الطموحة التزام مصرف الإمارات للتنمية بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الدولة.

وتستهدف أيضاً تنمية الكفاءات الوطنية لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الشباب وإكسابهم المهارات الأساسية والمعارف اللازمة لتحقيق النجاح في المستقبل.

وبهذه المناسبة، أكد شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، التزام المصرف بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين. وأوضح أن المعسكر التدريبي في ريادة الأعمال يُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير المواهب الوطنية وتعزيز الابتكار من خلال توفير تدريب عالي الجودة.

وأضاف: «انطلاقاً من رؤيتنا كمصرف تنموي، لا نكتفي بتوفير الحلول التمويلية، بل تمتد مهمتنا إلى خلق بيئة داعمة تُساعد الشباب الإماراتيين على صقل مهاراتهم وتحقيق النجاحات في عالم الأعمال رغم تغيّره الدائم. ونستند في تحقيق هذه المهمة إلى إيماننا العميق بأن تمكين الشباب يشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ونراهن أيضاً على مواهبهم وقدراتهم الإبداعية لبلورة مستقبل اقتصادنا الوطني».

يهدف المعسكر التدريبي الممتد لأربعة أيام، من 19 إلى 22 أغسطس 2024، إلى تحفيز القدرات الإبداعية لدى الطلاب، وتحسين مهاراتهم في ريادة الأعمال، مما يمكنهم من إطلاق مشاريع ناجحة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات. وسيشارك الطلاب في ورش عمل تفاعلية يقدمها معهد الإمارات المالي، حيث سيتعلمون كيفية تحويل أفكارهم إلى فرص حقيقية. وستغطي هذه الورش مهارات متعددة تشمل أبحاث سوق العمل، والتخطيط الاستراتيجي، وبناء الهوية المؤسسية، والتخطيط المالي، بالإضافة إلى تطوير مهارات إيجاد الحلول، والترويج، والتواصل الفعّال.

يولي المعسكر التدريبي أهمية كبيرة للجلسات التوجيهية لتعزيز ثقة المشاركين في بدء مشروعاتهم. ويوفر رؤى وتجارب استثنائية من خبراء ورجال أعمال ناجحين في دولة الإمارات. كما يقدم معلومات قيمة للطلاب حول مبادرات المسرعات الاقتصادية مثل مبادرات مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومركز انطلاق، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تدعم رواد الأعمال الطموحين في الدولة.