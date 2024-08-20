‏«أدنوك» راعياً رئيساً لمؤتمر «ميرا»

بوظبي (الاتحاد)

تشارك مجموعة «أدنوك» راعياً رئيساً للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) لهذا العام الذي سيُقام في أبوظبي يومي 11 و12 ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات على مستوى المنطقة.

وخلال المؤتمر، ستتواصل شركات مجموعة «أدنوك» المدرجة بشكل مباشر مع المحللين والمستثمرين، حيث سيُنظم منتدى متخصص لتعزيز التواصل الفعال للشركات، استجابةً للإقبال القوي على اقتصادات المنطقة الديناميكية وأسواق رأس المال المزدهرة فيها.

وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «ساهمت 'أدنوك' بعد عدة اكتتابات ناجحة وأرقام ونتائج قياسية ونمو لافت لشركاتها المدرجة، في تعزيز أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الأخيرة. وفي الوقت نفسه، اضطلعت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) بدور إيجابي في تمكين ودفع رحلة التطوير المستمر لأسواق رأس المال المزدهرة في المنطقة، إلى جانب تعزيز معايير التميز في الشفافية والحوكمة المؤسسية وجهود المشاركة والتعاون. ونفخر بدعمنا لهذا المؤتمر المهم وجدول أعماله القيّم والمتميز».

من ناحيته، شدّد باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على أهمية هذه الشراكة قائلاً: «يشرفنا أن تشارك مجموعة أدنوك بصفة الراعي الرئيس لمؤتمرنا لهذا العام. فمن خلال ريادتها وابتكارها المستمر في قطاع الطاقة، تدعم المجموعة رسالة الجمعية الرامية إلى النهوض بأفضل ممارسات علاقات المستثمرين وآليات حوكمة الشركات في الشرق الأوسط. ومن خلال المشاركة الفاعلة للشركات المدرجة التابعة لمجموعة أدنوك، نتوقع أن تحقق دورة هذا العام نجاحاً لافتاً، وتوفر منصة بارزة لمتخصصي علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة. نتطلع قدماً للعمل والتعاون مع أدنوك وشركاتها لتنظيم مؤتمر سنوي متميز».

سيجمع المؤتمر السنوي السادس عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، والذي سيقام تحت شعار «تعزيز الفرص: تسريع علاقات المستثمرين في أسواق رأس المال في الشرق الأوسط»، كوكبة متميزة من الشركات المدرجة الإقليمية والشركات الدولية والمستثمرين ومحللي الأبحاث والشركات الاستشارية لعلاقات المستثمرين والهيئات التنظيمية. كما سيسهل المؤتمر آليات الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في أسواق رأس المال، بهدف تعزيز التعاون، وتحقيق المزيد من التقدم في مشهد علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة.