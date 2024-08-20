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اقتصاد

«مطارات أبوظبي» تطلق 3 مسارات جديدة إلى الهند

«مطارات أبوظبي» تطلق 3 مسارات جديدة إلى الهند
20 أغسطس 2024 15:45

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت «مطارات أبوظبي»، اليوم عن إطلاق ثلاثة مسارات مباشرة جديدة في الهند، بالتعاون مع خطوط إنديجو.وستربط المسارات الجديدة مطار زايد الدولي (AUH)، بكل من منجالورو (IXE) وتيروتشيرابالي (TRZ) وكويمباتور (CJB).
وقالت مطارات أبوظبي، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تسهم في تعزيز اتصال العاصمة بالعديد من الوجهات الرئيسة الهندية، ما يرفع عدد الوجهات التي تديرها إنديجو إلى 13 وجهة.
وتشكّل هذه الشراكة بين مطارات أبوظبي وخطوط إنديجو، فصلاً جديداً في مساعي كلا البلدين، لتعزيز روابطها المشتركة، حيث يواصل مطار زايد الدولي توسيع شبكته والارتقاء بتجربة المسافرين.
وقالت ناتالي جونجما، نائبة رئيس تطوير الطيران في مطارات أبوظبي: «نتطلع قدماً لهذه الشراكة الجديدة التي تعكس الأهمية المتنامية التي تكتسبها مطارات أبوظبي، إذ يتجاوز هذا التوسع مفهوم إضافة رحلات جوية جديدة إلى تزويد العائلات والأصدقاء بخيارات إضافية للتواصل فيما بينهم، وفتح مسارات جديدة لنمو الأعمال، وتعميق الروابط القوية مع خطوط إنديجو».
من جانبه، قال سانجيف رامداس، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات وخدمات العملاء في «إنديجو»: «لا شك أن هذا التوسع يعزز حضورنا في المنطقة، ويؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه أبوظبي بوصفها وجهة تجذب المسافرين للترفيه والأعمال».
وأضاف: «يشكل مطار زايد الدولي الشريك المثالي لتوسيع حضورنا العالمي عبر زيادة عدد وجهاتنا ومنح عملائنا مزيداً من خيارات السفر».

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