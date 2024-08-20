«أبوظبي العقاري» يُطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي العقاري، اليوم عن إطلاق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة، والذي يهدف إلى دعم المستأجرين وأصحاب العقارات، إلى جانب رفع مستويات الشفافية في السوق، وتوفير قيم إيجار تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في العاصمة.

ويوفر المؤشر بيانات موثوقة وسهلة الوصول عن العقارات السكنية. كما يوفر نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة الإيجارات للعقارات في جميع أنحاء أبوظبي. وسيساعد المؤشر الإيجاري المقيمين والمستثمرين الدوليين على فهم قطاع التأجير في أبوظبي بشكل عملي، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة استناداً إلى بيانات موثوقة.

وفي هذا السياق، قال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: "لا شك أن إطلاق مؤشر الإيجارات سيسهم في تعزيز قطاع التأجير في أبوظبي ويرتقي بقدرة القطاع العقاري في أبوظبي على جذب المستثمرين الدوليين، لتعكس هذه المبادرة التزامنا بتشييد قطاع عقاري مزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية وعقارية رائدة إقليمياً وعالمياً. تتمثل مهمتنا اليوم في ضمان أعلى مستويات الشفافية في ممارساتنا التنظيمية، وسنواصل العمل إلى جانب مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة عمل آمنة وموثوقة". وأضاف: "هذه المبادرة تسهم في رفع جاذبية القطاع العقاري ودفع جهودنا الرامية إلى خلق سوق أكثر استدامة ومرونة".

ويتماشى المؤشر مع التزام مركز أبوظبي العقاري في سبيل تعزيز رضا العملاء، وتحقيق قيمة ملموسة لجميع الأطراف المعنية بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون وأصحاب العقارات. وسيكون هذا المؤشر واحداً من العديد من المؤشرات المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز استراتيجية مركز أبوظبي العقاري الأوسع نطاقاً، لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدة للعيش والاستثمار. وتهدف المؤشرات القادمة، بما فيها المؤشر التجاري ومؤشر رسوم الخدمة، إلى تعزيز مرونة وموثوقية قطاع العقارات في أبوظبي.