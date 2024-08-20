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اقتصاد

71.7 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات بنمو 14.2%

مطارات دبي : مطار دبي الدولي يعمل بشكل طبيعي
20 أغسطس 2024 17:14


أبوظبي (وام)
 ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة إلى 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن عدد القادمين إلى مطارات الدولة سجل 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.
وسجل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية حيث سجل نسبة نمو بلغت 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن معدلات النمو الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران منذ بداية العام ثمرة رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية والتنظيمية وتعزيز التحول الرقمي لقطاع الطيران المدني.
 وأضاف: "الأداء التنافسي والسمعة الدولية التي باتت ناقلاتنا الوطنية تتمتع بها تترجم اليوم من خلال مؤشرات نمو القطاع. متفائلون بالمرحلة المقبلة وتسير الدولة وفق خطوات مدروسة لمزيد من التوسعات والنمو لهذا القطاع الحيوي وفق إجراءات تضمن أعلى مستويات السلامة والأمان، وتوظيف التكنولوجيا الجديدة لتحسين تجربة المسافرين، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لحركة النقل الجوي على صعيد المنطقة ومحطة مؤثرة في منظومة النقل الجوي العالمي».وأكد السويدي أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها على الصعيدين الاتحادي والمحلي والناقلات الوطنية على دراسة الفرص وتطوير علاقات التعاون في مجال النقل الجوي مع عدد من الأسواق القائمة إضافة إلى دراسة الفرص لدخول أسواق جديدة.
وشدد على نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال النقل الجوي مع أكثر من 90% من دول العالم، منوهاً إلى مواصلة الجهود القائمة لتنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية والتوسعية لتعزيز المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني الإماراتي وترسيخ مكانته في صدارة المؤشرات التنافسية العالمية.

مطارات الدولة
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