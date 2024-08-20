«أدنيك» تطلق تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة «أدنيك» عن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2023، والذي يعكس التزام المجموعة المستمر بالاستدامة والممارسات التي تراعي الحفاظ على البيئة، والمسؤولية الاجتماعية عبر قطاعاتها الرئيسة السبعة، والتي تشمل مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والضيافة، والطعام، والخدمات المخصَّصة بإقامة الفعاليات، والفنادق والسياحة الترفيهية، والإعلام.

ويسلط التقرير الضوء على أهم إنجازات المجموعة، ويعكس نهجها الراسخ ومسارها الواضح نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

وبهذه المناسبة، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن إنجازاتنا المشتركة في مجموعة أدنيك بمجال الاستدامة هي دليل على التزامنا وتعاوننا في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات ونهجها في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة. فمن خلال ترسيخ الشراكات الاستراتيجية، والبقاء في طليعة التوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا، نحن في المجموعة نقود الابتكار ونضع معايير جديدة في مجال المحافظة على البيئة». وتتوج نهج أدنيك في مجال الاستدامة بحصولها على «جائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية 2023»، وهي تجسد إطار العمل الشامل الذي تتبعه مجموعة «أدنيك» في المحافظة على البيئة والعمل بمبادئ الاستدامة.