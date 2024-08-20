1.18 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت الشركات الوطنية الكبرى أمس أسواق الأسهم المحلية للارتفاع والتماسك في “المنطقة الخضراء” مع توفر سيولة نقدية للتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.18 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12% عند مستوى 9317 نقطة، وسط استمرار تدفق سيولة نقدية بلغت نحو 920 مليون درهم.

وكانت محصلة التداول خلال جلسة الأمس في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 32 شركة، فيما استقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير، فيما شهد السوق إبرام نحو 20 ألف صفقة تم من خلالها تداول 226 مليون سهم، خلال الجلسة.

وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب ، فقد أظهرت البيانات الإحصائية التي يوفرها السوق أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ مزيد من السيولة الجديدة في الأسهم المدرجة بسوق أبوظبي، حيث بلغت محصلة تداولاتهم أمس نحو 31.4 مليون درهم صافي شراء.

كما أظهرت تداولات المؤسسات الإستثمارية أنها أيضاً ضخت نحو 14.5 مليون درهم صافي شراء في الأسهم المدرجة خلال الجلسة. وشهدت جلسة التداول في سوق دبي المالي إبرام نحو 7.8 ألف صفقة تم من خلالها تداول 141 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 260 مليون درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 22 شركة مقابل تراجع أسعار 13 شركة فيما استقرت أسعار 11 شركة من دون تغيير.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة تداولات الأمس نحو 83 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 13 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 15 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 6 ملايين درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لإجمالي التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 109 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 114 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5 ملايين درهم صافي بيع، فيما سجلت المؤسسات الاستثمارية أيضاً محصلة قيمتها نحو 22 مليون درهم صافي بيع.