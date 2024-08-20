21.5 مليار درهم ربحية أكبر 10 بنوك في الربع الثاني

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نمت ربحية أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات بنسبة 2.9% إلى 21.5 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر بنسبة 35.4% على أساس فصلي، بحسب تقرير صادر أمس عن شركة «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية.

وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية حافظت على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الثاني من العام 2024.

وشملت البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وقال تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024، إنه على الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع.

وأشار إلى انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت 2.9% على أساس فصلي، ما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين، بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي، لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار حافظ على استقراره عند 2.2% خلال الفترة نفسها.

وذكر تقرير «ألفاريز آند مارسال»، أن القروض والسُلف في أكبر 10 بنوك في الإمارات سجلت نمواً متوسطاً بنسبة +3.2% على أساس فصلي، مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8% على أساس فصلي.

وقال إن تعبئة الودائع في المقابل شهدت تراجعاً بنسبة +0.4%على أساس فصلي، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%، وتالياً ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2% على أساس فصلي.

وفيما يخص أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2024، فقد ذكر التقرير إن الطلب على الائتمان تجاوز مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسُلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.

وكشف التقرير أن الدخل التشغيلي سجل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.4% على أساس فصلي مع انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.9% على أساس فصلي، كما شهد الدخل من غير الفوائد المجمع/ إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً إلى 32.5% في الربع الثاني من عام 2024. وأضاف أن صافي هامش الفائدة حافظ على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.65% خلال الربع الثاني من عام 2024، فيما ارتفع العائد على الائتمان، بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 12.3%، بينما ارتفعت تكلفة التمويلات، بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 4.6% في الربع الثاني من العام، لافتاً إلى أن النمو السريع للقروض والسُلف بالمقارنة مع الودائع أدى إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع، ولذا سجلت 8 من أصل 10 بنوك انكماشاً في صافي هامش الفائدة.

ورصد تقرير «ألفاريز آند مارسال»، مواصلة البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024.

كما رصد تراجع مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي، خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم، وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات، مؤكداً أن البنوك الإماراتية تحافظ على رأسمال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% (+0.34) نقطة مئوية على أساس فصلي.

أسد أحمد: البنوك الإماراتية تجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية

ومن جهته، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: إن البنوك الإماراتية تواصل أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول.

وأكد أن القطاع المصرفي في الإمارات يتمتع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ليواصل نموه في الربع الثاني من عام 2024.

وتوقع أحمد، أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة. وتابع: كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوط نتيجة خفض أسعار الفائدة المتوقع. ودلل على ذلك بعودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، مرجحاً أن تجني البنوك الإماراتية فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.