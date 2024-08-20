3.2 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.411 مليون نزيل، بحسب تقرير صادر أمس عن مركز «الإحصاء – أبوظبي».

وأكد التقرير أن إيرادات المنشآت الفندقية سجلت 3.19 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 576 مليون درهم في مايو الماضي، و660 مليون درهم في أبريل و608 ملايين درهم في مارس و 717 مليون درهم في فبراير و629.7 مليون في يناير الماضي.

وأظهر التقرير أن عدد المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي بلغ 169 منشأة بنهاية شهر مايو الماضي، توفر 34 ألفاً و79 غرفة فندقية، فيما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال شهر مايو 472 ألف نزيل قضوا نحو 1.286 مليون ليلة إقامة بمتوسط مدة إقامة 2.7 ليلة.

وأشار التقرير إلى أن معدل الإشغال في المنشآت الفندقية في أبوظبي تجاوز 77%، ليبلغ معدل إيرادات الغرف الفندقية 419 درهماً، ويبلغ معدل إيرادات الغرف الفندقية المتاحة 323 درهماً.

وقال التقرير إنه وفق بيانات “دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي” فإن عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي تضمن 126 فندقاً بعدد 28 ألفاً و603 غرف، وأيضاً 43 من الشقق الفندقية توفر 5476 غرفة، ليتجاوز عدد نزلاء الفنادق 431 ألف نزيل بمعدل إشغال 76%، مقارنة بنحو 40 ألف نزيل في الشقق الفندقية بمعدل إشغال 84%. وأوضح التقرير أن قائمة نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال شهر مايو تضمنت 155 ألف نزيل من قارة آسيا (باستثناء الدول العربية) و102 ألف من أوروبا بالإضافة إلى 92 ألف نزيل من الإمارات و51 ألف نزيل من الدول العربية (بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي) ثم 26 ألف نزيل من دول مجلس التعاون الخليجي، كاشفاً أن الأوربيين تصدروا قائمة نزلاء الفنادق من فئة الخمس نجوم بعدد 69 ألف نزيل وتلاهم النزلاء من قارة آسيا (باستثناء الدول العربية) بعدد 66 ألف نزيل، ثم النزلاء من الإمارات بعدد 51 ألفاً وتلاهم النزلاء من الدول العربية (بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي) بعدد 19 ألف نزيل والنزلاء من دول مجلس التعاون الخليجي والذين بلغ عددهم 14 ألف نزيل في الفنادق خمس نجوم في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي.

وحول تصنيف نزلاء المنشآت الفندقية من حيث عدد ليالي الإقامة، أظهر تقرير مركز «لإحصاء – أبوظبي» أن النزلاء من قارة آسيا جاءوا في المقدمة بعدد 405 آلاف ليلة فندقية، وتلاهم الأوروبيون بنحو 377 ألف ليلة فندقية ثم النزلاء من الإمارات الذين قضوا 176 ألف ليلة والنزلاء من الدول العربية (بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي) بعدد 136 ألف ليلة فندقية.

ولفت التقرير إلى أن الأوروبيين قضوا 261 ألف ليلة فندقية في فنادق الخمس نجوم في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي، في حين قضى الآسيويون (بخلاف الدول العربية) 152 ألف ليلة وتلاهم النزلاء من الإمارات بعدد 95 ألف ليلة في فنادق الخمس نجوم والنزلاء من الدول العربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي بعدد 42 ألف ليلة في فنادق الخمس نجوم.