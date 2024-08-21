الدولار يسجل أدنى مستوى خلال العام

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى هذا العام مقابل اليورو اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين لمراجعات حاسمة محتملة لبيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم، قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في نهاية الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية أيضا عن مستوى 145 ينا وحومت بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عام أمام الجنيه الإسترليني الليلة الماضية.

وتأثر الدولار بتراجع عوائد السندات الأميركية التي بلغت أدنى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس عندما هوت العوائد إلى أقل مستوى في أكثر من عام بعد أن أثارت أرقام الوظائف الشهرية الضعيفة بشكل مفاجئ مخاوف الركود.



