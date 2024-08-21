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الذهب يتراجع عن ذروة قياسية

الذهب
21 أغسطس 2024 12:50

تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء بعد صعودها بسبب تدفقات نقدية غربية وتفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يستعد المستثمرون لمحضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستيضاح مدى الخفض.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2514.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2531.60 دولار أمس الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2551.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 951.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 923.30 دولار.

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المصدر: وكالات
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