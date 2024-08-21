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اقتصاد

«مبادلة» تستثمر في «يوندر» لتطوير مراكز البيانات الضخمة

«مبادلة» تستثمر في «يوندر» لتطوير مراكز البيانات الضخمة
21 أغسطس 2024 13:41


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة مبادلة للاستثمار«مبادلة»؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم، استثمارها في «مجموعة يوندر» العالمية الرائدة في مجال تطوير مراكز البيانات الضخمة، إلى جانب صناديق استثمار تديرها مؤسسة «أبولو».وقالت مبادلة، في بيان، إن «مجموعة يوندر»، التي يقع مقرها الرئيس في لندن، تعد مجموعة عالمية متخصصة في مجال تطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات الضخمة.
وتوفر «يوندر» البنية الأساسية لمراكز البيانات القابلة للتطوير لصالح شركات كبرى عاملة في مجال التقنيات، كما تمتلك المجموعة سعة متعاقد عليها ومخصصة تبلغ 878 ميجاوات، منها 58 ميجاوات تعمل حاليا.
وسيدعم استثمار «مبادلة» استراتيجية النمو الطموحة لـ «مجموعة يوندر»، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع نمو الطلب السريع على خدمات مراكز البيانات الضخمة.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي التراكمي على مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% بحلول عام 2032، مدفوعا بالتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
ويأتي هذا الاستثمار بمثابة إضافة جديدة لمحفظة «مبادلة» سريعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية، والتي تضم أصولا متنوعة من بينها مراكز بيانات عالمية رائدة.
وقال منير بركات، مدير تنفيذي أول لاستثمارات البنية التحتية الرقمية في «مبادلة»:«يمثل هذا الاستثمار قيمة مضافة لمحفظة أعمالنا متسارعة النمو في مجال البنية التحتية الرقمية، حيث نشهد نموا قويا في الطلب على حلول مراكز البيانات الضخمة، استجابة للطلب المتزايد الناتج عن توسّع الشركات والمؤسسات في تبني قدرات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء».
وأضاف:«تلعب «يوندر» دورا رئيسا في توفير الحلول لبعض أسرع الشركات نموا في العالم، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع»يوندر«وشركائنا الاستثماريين لتطوير حلول عالمية المستوى تقدم قيمة طويلة الأجل لعملائهم ومساهميهم».
من جهته، قال شستر ريد، رئيس الشؤون المالية في «يوندر»: «يسعدنا الترحيب بشركة»مبادلة«شريكا ماليا رئيسا، وبفضل ما سيقدمون من دعم مالي إضافي، سنتمكن من ترسيخ وضعنا وتسريع نمونا ومواصلة تقديم حلول مراكز البيانات المستدامة لعملائنا في جميع أنحاء العالم، وتلبية الطلب المتزايد على سعة الخدمات».

مبادلة
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