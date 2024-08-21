2.1 مليار درهم استثمارات جديدة في شبكات الاتصالات بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة لشركتي «إي أند- الإمارات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الشبكات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي على امتداد دولة الإمارات نحو 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن الشركتين.

ووفق البيانات، فقد بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة «إي أند- الإمارات» 1.256 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو 1.192 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2023 بنمو سنوي بلغت نسبته 5.4%.

وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 714 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، و542 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه.

واستهدفت النفقات الرأسمالية للشركة توسيع شبكات الجيل الخامس وتحديث الشبكات بهدف تعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات الجيل الخامس الأسرع في العالم مع تحقيق أعلى معدلات انتشار اختراق سوقية لتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل.

وبلغت قيمة الاستثمار الرأسمالي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 801 مليون درهم مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 442 مليون درهم في الربع الأول و359 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2024.

وتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر للبنية التحتية للشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة.

وقالت «إي آند الإمارات» إن النمو الملحوظ في عدد المشتركين يعكس الاستراتيجية الفعالة التي تنفذها الشركة والتي تركز على مواصلة الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، بما في ذلك خدمات الترفيه، وتقديم عروض تنافسية لخدمات الهاتف المتحرك والإنترنت ومنصات الألعاب، مما يجذب العملاء الجدد إلى جانب التركيز على تحسين تجربة العملاء الشاملة.

وأشارت إلى نجاحها في اختبار أول حلول شبكة اتصالات «أو تي إن» في العالم بسرعة 1.6 تيرابت في الثانية، مما يمثِّل علامة فارقة في نقل البيانات فائقة السرعة في قطاع الاتصالات، علاوةً على تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميّاً لشبكات الجيل الخامس بتقنية الموجات الملليمترية على طيفٍ تردُّديٍّ مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية.

وأطلقت الشركة كذلك شبكةَ الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة، لتزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات عبْر شبكة مستقلَّة موثوقة وآمنة على مستوى دولة الإمارات.

ومن جانبها، أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تمكنت الشركة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات الأعمال».

ونوهت إلى استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتها إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية، ما عزز الانطلاقة المتميزة التي استهلّت بها الشركة هذا العام.

وقالت، إنه في مجال التكنولوجيا المالية، تجاوز الطلب على الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها منصتنا المبتكرة du Pay التوقعات ما يمثّل علامة فارقة في رحلة الشركة نحو تنويع ابتكاراتها الرقمية والتكنولوجية، وتعزيز قدرتنا على الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة في السوق.

وأكدت أن الشركة ستواصل التركيز خلال النصف الثاني من العام على تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار في تعزيز قدراتنا على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، فضلاً عن توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات، والاستمرار في تعزيز برنامج تحول البنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والشبكات.