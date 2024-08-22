الذهب يتخلى عن مستوياته القياسية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس وتخلت عن أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك وسط ارتفاع الدولار قبل نشر بيانات للوظائف في الولايات المتحدة وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قد يقدم مزيدا من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2500.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش ليتداول دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الثلاثاء وبلغ 2531.60 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2537.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 29.37 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.41 بالمئة إلى 959.76 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 948.55 دولار.



