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المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة موتوت للصرافة

المصرف المركزي
22 أغسطس 2024 10:16

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة موتوت للصرافة العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك فقاً لأحكام المادة 137 "1" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "14" لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت، والأنشطة المالية، وتعديلاته.

وقال المصرف المركزي، في بيان صحفي اليوم: "تأتي العقوبة الإدارية نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق شركة موتوت للصرافة في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع وحقوق المساهمين وفق المعايير والأنظمة المعمول بها".

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ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

 

المصدر: وام
شركات الصرافة في الإمارات
المصرف المركزي
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