«الطيران المدني» تحدد 10 مبادئ لتصفير البيروقراطية في خدمات القطاع الحكومية

دبي (الاتحاد)

حددت الهيئة العامة للطيران المدني 10 مبادئ توجيهية لبرنامج تصفير البيروقراطية، مع تطوير 6 أدوات رئيسية بهدف تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مزيد من التطور والتقدم لبيئة الأعمال في قطاع الطيران المدني بالدولة لتكون أكثر سهولة وتنافسية وقدرة على النمو المستدام.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة، إن هذه المبادئ تم تطويرها في ضوء توجهات برنامج تصفير البيروقراطية ونتائج وتحليلات آراء المتعاملين والتوجهات الحكومية وتابع السويدي «تستهدف الهيئة من هذه المبادئ إنشاء بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص تكاليف الامتثال للمتطلبات على المؤسسات في قطاع الطيران، وتحقيق وفورات مالية تشغيلية مباشرة تسهم في نمو أعمال هذه المؤسسات، وتحسين تجربة المسافرين، وتحسين الأداء، وأخيرًا الاعتماد عليها كأساس لتحقيق أهداف تحسين الخدمات وتصفير الإجراءات.

وشملت المبادئ التوجيهية كل من تخفيف الاشتراطات والمتطلبات الفنية والتشريعية واختصار القيود التشريعية وإزالة الأعباء التنظيمية غير الضرورية وتضمنت تبني خيارات متعددة لتنظيم الأعمال واختيار الأنسب حسب مستوى الخطورة مثل التسجيل بدل الترخيص إلى جانب إطالة مدة صلاحية الرخص لبعض الخدمات بدل التجديد السنوي وتطبيق مفهوم التجديد التلقائي.

وشملت المبادئ فصل متطلبات الترخيص عن متطلبات التشغيل، ونقلها إلى مرحلة ممارسة العمل بدلاً من مرحلة الترخيص وأيضاً تخويل وتعهيد الخدمات والصلاحيات للمشغلين داخليا أو لأطراف ثالثة ضمن ضوابط محددة إلى جانب تبني المسارات السريعة والحد من المتطلبات للأنشطة المؤقتة. وتضمنت المبادئ تطبيق الاستثناءات ضمن ضوابط محددة والتطبيق التجريبي لها لحين الاعتماد الكلي فضلاً عن وجود نقطة اتصال واحدة لتنظيم العلاقة في الخدمات المشتركة والحد من تشكيل اللجان إلى جانب تطبيق منهجية التفتيش المبني على المخاطر لتخفيف أعباء ومتطلبات التفتيش على المتعاملين والهيئة وأخيراً تهيئة البنية الرقمية والربط البيني، وطلب البيانات مرة واحدة.

ولتحقيق تلك المبادئ عملت الهيئة على توجيه واستغلال 6 أدوات ومبادرات رئيسية للتكامل مع برنامج التصفير وهي برنامج الحكومة لدعم الأعمال 2021، وهو برنامج يعنى بدعم نمو الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطيران من خلال مختبرات وورشة لتسريع الإجراءات وتطوير حلول مبتكرة توفر الوقت والتكلفة وتضمن استدامة عمليات شركات الطيران والمطارات.

وإلى جانب ذلك برنامج رشيد 2022، وهو برنامج معني بترشيد الهدر في جميع محاور العمل الإداري في الهيئة، يستهدف تصفير هدر الموارد المؤسسية على مستوى العمليات والأنظمة والموارد يهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية، تقليص الوقت المستغرق في الإنجاز، وزيادة كفاءة العمليات الداخلية، مما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق سعادة المتعاملين والموظفين وتبسيط الخدمات والعمليات.

وثالثاً: برنامج قفزات 2018، وهو قناة لاستقطاب أفكار الوحدات التنظيمية حول قضايا محددة، وتم اختيار مفهوم «تصفير البيروقراطية» لهذا العام، حيث يسهم في رفع التنافس على المستوى المؤسسي وتحقيق قفزات في تقليص الإجراءات وتوفير الوقت وتحقيق الأهداف. وعلى إثره يتم تكريم الوحدات التنظيمية الفائزة.

ورابعا برنامج «برين ماينرز- Brain Miners»، وهو قناة متخصصة لاستقطاب أفكار الموظفين التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتقليص الإجراءات ورفع سعادة المتعاملين.وخامسا: منهجية خط التجميع 2023، وتهدف إلى تطوير مفهوم المسرعات الحكومية وتعكسه في بيئة العمل المؤسسية وتحقيق قفزات نوعية تحقق الأهداف وتعتمد الفكرة على عملية إنجاز وفق تسلسل محدد مسبق لمعالجة التحديات المؤسسية وتحقيق الأهداف وتجاوز المعوقات المؤسسية مثل: الميزانية المحدودة والعامل الزمني وعدم توفر الموارد اللازمة.

وسادسا مبادرات أخرى مرتبطة بتحسين تجربة المتعاملين من خلال، (صوت المتعامل)، ومشروع هندسة الخدمات التنظيمية وغيرها من المشاريع والمبادرات التفاعلية مع المتعاملين.