مليارا درهم استثمارات «تيكوم» في استحواذات ومشاريع استراتيجية جديدة

دبي (الاتحاد)

أنجزت مجموعة تيكوم، عمليات استحواذ على أصول تجارية وصناعية جديدة في إطار خطتها الإستراتيجية للتوسّع بقيمة 1.7 مليار درهم، لتتخطّى القيمة الإجمالية لاستثمارات مجموعة تيكوم هذا العام 2 مليار درهم.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع إعلان المجموعة عن تطوير مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى بقيمة 340 مليون درهم في مدينة دبي للإنترنت، من خلال إطلاق المرحلة الثالثة من «مركز الابتكار»، الأمر الذي يعزز محفظتها من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى بشكل ملحوظ لتتجاوز 10 ملايين قدم مربع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير.