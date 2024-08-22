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اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تعتزم الاستحواذ على 80 % في «سبيكترو» الأميركية

«الإمارات للألمنيوم» تعتزم الاستحواذ على 80 % في «سبيكترو» الأميركية
23 أغسطس 2024 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس عزمها الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة سبيكترو ألويز الأميركية المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن عملية الاستحواذ تسهم في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة.
وتعتزم الإمارات العالمية للألمنيوم الاستحواذ على 80% من أسهم شركة سبيكترو ألويز، ويحتفظ ملاك وإدارة الشركة الحالية على حصة بنسبة 20%، حيث وقعت الشركتان اتفاقية شراء الأسهم، ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة خلال الربع الثالث من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.
وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بالاستحواذ على شركة ليشتميتال في شهر مايو الماضي، وهي مصهر أوروبي متخصص في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة، فيما بدأت الشركة في بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات في نهاية العام الماضي.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
الألمنيوم
إعادة التدوير
الولايات المتحدة
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