تقرير لمجموعة موانئ أبوظبي: التقنيات المتطورة تعيد تشكيل العمليات بالموانئ

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، إصدار تقرير بحثي جديد تستعرض من خلاله تجربتها الناجحة في الرقمنة، بعنوان «أهمية الرقمنة لتعزيز الكفاءة: الاستفادة من البيانات في الموانئ الذكية»، والذي يمثل مورداً علمياً قيماً تستعرض المجموعة من خلاله ديناميكيات التحول الرقمي في القطاع البحري، ودورها البارز في تعزيز ورفد التجارة العالمية.

وسلَّط التقرير الضوء على مدى فاعلية استخدام التقنيات المتطورة، وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة على البيانات، في إعادة تصور عمليات الموانئ بشكلها التقليدي، بما يلبي المتطلبات في عالمنا الحديث والمتغير.

وأجرت المجموعة في تقريرها البحثي الجديد تحليلات مستفيضة حول مدى تأثير التقنيات الرقمية على عمليات الموانئ، ما أفضى إلى وضع نهج استراتيجي واضح يمكن من خلاله الاستفادة من البيانات لزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية.