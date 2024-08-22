9.4 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية، بدعم من الاستثمارات المؤسساتية المكونة من الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي ضخت سيولة جديدة بلغت قيمتها 37 مليون درهم، وكذلك المستثمرين الأجانب الذين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 92 مليون درهم أيضاً صافي شراء خلال جلسة تداولات الأمس.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بلغت قيمتها 9.4 مليار درهم خلال الجلسة.

وارتفع المؤشر لعام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.25% ليغلق على مستوى 9371 نقطة، وشهد السوق إبرام 18.4 ألف صفقة خلال جلسة تداولات الأمس، تم من خلالها تداول 278 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 940 مليون درهم.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار 28 شركة، فيما أغلقت 45 شركة على استقرار دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بقيمة 6 مليارات درهم جديدة لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.834 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق أمس.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب واصلوا عمليات الشراء في الأسهم المدرجة بسوق العاصمة أبوظبي حيث بلغت محصلة تداولاهم أمس نحو 49 مليون درهم صافي شراء.

كما استمرت المحافظ الاستثمارية والصناديق بالشراء، حيث بلغت محصلة تداولات المؤسسات نحو 24 مليون درهم صافي شراء أيضاً.

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.33 % ليغلق عند مستوى 4309 نقاط، وشهدت جلسة التداول في السوق إبرام نحو 12 ألف صفقة تم من خلالها تداول 375 مليون سهم بقيمة إجمالية 442 مليون درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 20 شركة مقابل تراجع أسعار 22 شركة، فيما أغلقت 8 شركات على استقرار دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

وتظهر البيانات أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة قد ارتفعت بنحو 3.4 مليار درهم لتبلغ 723.6 مليار درهم.

216 مليون درهم

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 111 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 84 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 33.7 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فبلغت قيمة مشترياتهم 72 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 216 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 173 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 43 مليون درهم صافي شراء.

كما أن الصناديق والمحافظ الاستثمارية ضخت نحو 13 مليون درهم أيضاً صافي شراء خلال الجلسة.