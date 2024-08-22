«أدنوك» ترسي عقداً بقيمة 734 مليون درهم على مجموعة «إن إم دي سي»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت مجموعة (إن إم دي سي)، «NMDC» بعقد جديد قيمته أكثر من 734 مليون درهم «200 مليون دولار» من مجموعة «أدنوك»، لأعمال التجريف البحري الرئيسية في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، الذي يقدم أول منشأة تعمل بالطاقة النظيفة، لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعكس الدور الفعّال لمجموعة «NMDC» في تنفيذ المشاريع العملاقة والحيوية، وقدرتها على تسخير خبرتها الطويلة في تجهيز البنية التحتية البحرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويسلط الضوء على جهودها في دعم مشاريع الطاقة الحيوية على مستوى العالم.

ويتضمن العقد إجراء عمليات التجريف المتكاملة لإزالة إلى نحو 15 مليون متر مكعب من المواد، عبر قناة بطول 5 كيلومترات وبعرض 245 متراً، كما ستعمل المجموعة على تثبيت أدوات المساعدة الملاحية الحيوية الرئيسية، بما يضمن الوصول البحري الآمن إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

يقع مشروع الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون التابع لمجموعة أدنوك في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، وسيضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بقدرة تصديرية إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، ويضع استخدام المنشأة للمحركات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المتجددة ضمن أقل المصانع والمنشآت المعنية بالغاز الطبيعي المسال كثافة كربونية في العالم.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NMDC»: يدعم فوز المجموعة بهذا العقد الجديد لمشروع الغاز الطبيعي المسال الرائد من مجموعة أدنوك، استراتيجياتنا وأهدافنا التشغيلية لتحقيق الريادة العالمية في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى بمجال البنية التحتية البحرية المتطورة والحيوية، وهذا التعاون الجديد مع مجموعة أدنوك يعزز علاقتنا معها باعتبارها من أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة.

وأضاف زغلول: نحن ملتزمون بتنفيذ هذا المشروع الجديد، بدقة وكفاءة عالية، مع مراعاة المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة والمسؤولية البيئة والاستدامة.