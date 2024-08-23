«الفيدرالي الأميركي»: حان الوقت لخفض الفائدة

واشنطن (وكالات) قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، إنه حان الوقت للشروع في خفض معدلات الفائدة وتعديل السياسة، مشيراً إلى أن ثقته ازدادت في أن معركته لمكافحة التضخم على الطريق الصحيح «ونقترب من الهدف المرسوم».

وأضاف باول، في خطابه خلال الملتقى السنوي لحكام البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج، أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة، سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر، مؤكداً «بذل جهود مضنية، لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار».

وأشار باول إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد، وقد غادر ملايين من الأشخاص سوق العمل بسببها، لافتاً إلى أن مستويات العمال لم تعد إلى مستوياتها قبل الجائحة حتى منتصف 2023، مما أدى إلى خسارة العمال وتغييرات في سوق الطلب والعرض.