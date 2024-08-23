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اقتصاد

مجلس إدارة "NMDC" يوافق على إدراج أسهم "إن ام دي سي إينيرجي" في سوق أبوظبي

إدراج أسهم «إن إم دي سي اينيرجي» في سوق أبوظبي
23 أغسطس 2024 21:07

أبوظبي (الاتحاد) وافق مجلس إدارة مجموعة «إن إم دي سي» «NMDC» على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة «إن إم دي سي إنيرجي» - الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً – التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد مجلس الإدارة، في اجتماع عقده أمس الجمعة افتراضياً، بإن عملية الإدراج في السوق المالي تظل رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية. 
وسيسمح الإدراج المخطط له لشركتنا التابعة إن إم دي سي إنيرجي في واحدة من الأسواق المالية الأكثر حيويةً ونمواً في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سمعتها وحضورها المتميز بين كبرى الشركات الرائدة في هذا القطاع، ومواصلة ترسيخ مكانتها كشركة وطنية رائدة.
وسيمثل الطرح العام الأولي فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مرحلة النمو التالية للشركة، للانطلاق بها نحو آفاق جديدة مع قاعدة أوسع من المساهمين.
وتعمل شركة «إن إم دي سي إنيرجي»، المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية«، على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز، وذلك بفضل ما تمتلكه من خبرة فنية وإمكانات كبيرة لتلبية احتياجات القطاع المتطورة باستمرار، بالإضافة إلى القدرة على إدارة المشاريع وفق أعلى مستويات الكفاءة. 
وتعد مجموعة «NMDC»، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة رائدة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتشتهر المجموعة بتنفيذ مشاريع حيوية كبرى، وتفخر بتقديم حلول مبتكرة ومرنة ومجدية من حيث التكلفة وسرعة الإنجاز والكفاءة العالية. 
وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي، شركة NMDC دريدجينج اند مارين، شركة NMDC اينيرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، شركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، شركة NMDC اينجنيرينج. 
وتبرز مجموعة NMDC كمحرك رئيسي لعجلة التنمية في أبوظبي، ما يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواصلة تشكيل ملامح مشهدها الحديث والعصري وتحفيز الاقتصاد المحلي. وبعد تحقيق عدد هائل من الإنجازات، ساهمت الرؤية والخبرات المتخصصة للمجموعة، في تعزيز البنية التحتية في كافة أنحاء المنطقة، بالتوازي مع عملها الدؤوب على تسخير الممارسات والحلول المستدامة للحفاظ على البيئة. 

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