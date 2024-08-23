السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تطلق «جائزة أفكار تصفير البيروقراطية»

يونس الخوري
24 أغسطس 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار سعيها لتحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أطلقت وزارة المالية حزمة من المبادرات المبتكرة تتضمن جائزة «أفكار تصفير البيروقراطية»، وورش عصف ذهني للموظفين، لمناقشة الإجراءات الحالية واقتراح تحسينات فعّالة تعزز كفاءتها، ومختبر الابتكار التفاعلي، إلى جانب إطلاق صفحة «مبادرة تصفير البيروقراطية» التي استحدثتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، وذلك بما يعكس التزامها بتحقيق نقلة نوعية في تجربة المتعاملين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «تحرص الوزارة على إطلاق مبادرات جديدة ضمن جهودها لتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بهدف تعزيز مشاركة موظفي الوزارة والمتعاملين معها في مسيرة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وجعلها أسرع وأسهل، فالبرنامج يمثل استراتيجية وطنية هادفة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، بما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تقديم خدمات سريعة وفعالة للمجتمع، ونثق بأن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية (نحن الإمارات 2031) ومستهدفات (مئوية الإمارات 2071)».
وأكد أن جميع الأفكار والمقترحات التي ستفرزها هذه المبادرات عبر القنوات المخصصة لها ستخضع للتقييم من قبل فريق من المختصين، وسيتم اعتماد أفضل الأفكار التي تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف البرنامج، مشيراً إلى أن إطلاق جائزة «أفكار تصفير البيروقراطية»، وإشراك موظفي الوزارة في ورش وجلسات العصف الذهني يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين موظفيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي، للارتقاء بتجربة المتعاملين. 

أخبار ذات صلة
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

مختبر الابتكار 
وتفصيلاً، أشركت وزارة المالية موظفيها في تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات للارتقاء بجودة ومرونة الخدمات الحكومية، وذلك من خلال تقديم أفكار ومقترحات لتحقيق مستهدفات البرنامج من خلال عقد مختبر الابتكار التفاعلي للموظفين، لمناقشة آلية تحسين الخدمات من وجهة نظر مقدميها، بناء على تفاعلهم المباشر مع المتعاملين، واقتراح تحسينات ابتكارية تعزز مرونتها وكفاءتها، وتجعلها أكثر سهولة وسرعة.
وشملت خطة الوزارة في إشراك الموظفين بتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الإعلان عن إطلاق «جائزة أفكار تصفير البيروقراطية» بهدف تحفيز الموظفين على طرح أفكار مبتكرة تساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور الموظفين كشركاء أساسيين في مسيرة التنمية المستدامة، حيث تأتي الجائزة كمبادرة تتخطى مفهوم المسابقة لتشمل نهجاً شاملاً لإشراك الموظفين في رحلة تحسين الأداء الحكومي، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مختلف مراحل البرنامج، من خلال تعزيز تفاعلهم عبر تقديم مقترحاتهم من خلال رابط مخصص، بحيث يتم تقييم الأفكار المقدمة وتكريم الفكرة الأفضل. وأعلنت الوزارة أبطال تصفير البيروقراطية الفائزين في الجائزة في شهر يوليو، وتم تكريمهم وتقديرهم على المقترحات، وتقديم جوائز، وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم المقترحات بهدف تحسين الخدمات، وسيتم العمل على تفعيل المقترحات المقدمة، وتستمر الوزارة في استقبال المقترحات من الموظفين، وتكريمهم شهرياً.

الصفحة الرقمية
وتتضمن صفحة «مبادرة تصفير البيروقراطية الحكومية» على الموقع الإلكتروني للوزارة كافة المعلومات والمبادرات ببرنامج تصفير البيروقراطية، وذلك بهدف التركيز على إبراز المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ الإعلان عن برنامج التصفير، والتي تتضمن مجالس المتعاملين، وجائزة تصفير البيروقراطية، والرسائل الإعلامية، ومنشورات التوعية للموظفين وللمتعاملين، ومختبر الابتكار التفاعلي للموظفين، ومواد مرئية تمثل آراء عدد من المتعاملين والموظفين والمبادرات التفاعلية التي أطلقتها الوزارة.

البيروقراطية
وزارة المالية
يونس الخوري
الإمارات
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
الرياضة
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©